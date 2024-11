A mókus ökológiai fontossága

Tekintsünk el attól, hogy a kertünkben fáról-fára ugrándozó mókus látványa már önmagában is jó hatással van az életkedvünkre – ezen felül is sokat köszönhetünk ennek a rágcsálónak. Az állat ugyanis segít a fák és erdők terjedésében a télire összegyűjtött magjaival. A kertünkben élő erdészmérnök által összegyűjtött, de el nem fogyasztott magvak ugyanis kicsírázhatnak, ezáltal évek múlva új fák, később pedig erdők is kialakulhatnak.

Magyarország területének kicsivel több, mint 20 százalékát uralják a fák

Az erdősítés ráadásul egyébként is egy égetően fontos kérdés a világban, jelenleg a bolygónk felszínének 30 százalékát borítja erdő, ez a szám pedig az utóbbi évek tendenciái alapján csökken.

A mókusok azonban nem csak kiváló erdészek, de segítenek nekünk tisztán tartani is a kertünket. Legkedveltebb táplálékai a dió, a mogyoró, a kukorica, a gyümölcsök és a gombák, de ezek mellett a kártevőket is előszeretettel fogyasztja: csigák és kisebb rovarok is szerepelnek az étlapján. Nem véletlenül választ olykor csonthéjasokat ebédre, hisz a fogait egy életen át koptatnia kell 1 hónapos korától kezdve.

Segítsünk a mókusnak túlélni a telet!

Ilyenkor ősszel kell igazán felpörögnie a mókusnak, ugyanis meg kell töltenie az odúját mindenféle finomsággal az előttünk álló hideg időszak előtt. A közhiedelemmel ellentétben a mókus nem alszik téli álmot, de testhőmérséklete, mozgás-, és táplálékigénye is lecsökken.

Mentsük meg Alvint és társait!

Amennyiben segíteni akarunk nekik az élelemraktárak feltöltésében, akkor nyugodtan hagyjunk a kedvenc csemegéikből azon a területen, ahol szoktunk találkozni mókusokkal. Egy kis kézügyességgel akár otthon is készíthetünk nekik etetőt, ami nem más, mint egy könnyen nyitható tetővel rendelkező fa rekesz. Érdemes az egyik oldalát átlátszóra készíteni, hogy a mókus lássa benne a magvakat, amelyeket magával tud vinni. Garantáltan hálásak lesznek érte, és szívesen fognak a környékünkön élni továbbra is, megmentve ezzel az erdőket, hogy unokáink is oxigéndús levegőt lélegezhessenek be.