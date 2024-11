Az immáron hagyományosnak mondható útjára akció során évente több száz csomag gyűlt össze. A korábbi években a Pécsimami Egyesület, a Székesegyház Nagycsaládos Egyesület valamint az Ormánsági Fiatalokért Egyesület pécsi és ormánsági gyermekek számára juttattak el az ajándékcsomagokat.

Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke elmondta,

idén is abban bízunk, hogy vármegyei vállalkozások, szervezetek és lakosok ismét megmutatják, hogy működik a társadalmi szolidalitás és egymásra figyelés a vármegyében, Szenteste minél több nehéz sorsú gyermeknek tudunk mosolyt és örömöt varázsolni az arcára.

Az elnök kiemelte, hogy Baranya mindig is egy összetartó közösség volt, amely megmutatta, hogy mi, baranyaiak nehéz körülmények között is számíthatunk egymásra, figyelünk az elesettekre és rászorulókra. Ehhez járul hozzá a maga szerény, de nemes eszközeivel a Baranya Segít program is, amely a korábbi esztendőkhöz hasonlóan idén is példát igyekszik mutatni a hagyományos baranyai összefogásból.