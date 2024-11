Hozzátette: a 2014-es Majdan-forradalmat a CIA és az amerikai „deep state” mélyállam készítette elő, és a kiszivárgott Wikileaks iratokból ki is derült, hogy az amerikaiak öt milliárd dollárt fektettek abba bele, hogy megbuktassák az akkori oroszbarát kormányt. Ezt követően pedig a Kelet-Ukrajnában élő, ott a lakoság 80 százalékát kitevő orosz kisebbséget elkezdték megfosztani jogaiktól – Donbászban bombázták az orosz lakóházakat.

– Ki gondolta azt, hogy az oroszok ezt az idők végezetéig tűrni fogják? Putyin óriási hibát vétett, amikor hagyta magát beleprovokálni a háborúba és igen, ő az agresszor, de sem a nyugat, sem Ukrajna nem ártatlan. Ez egy proxiháború, amit a nyugat és USA vív az oroszok ellen, és közben az undorító, hogy ukránok mennek el meghalni – mondta. – A helyzet most ott tart, hogy lehet, hogy januárig, amíg Donald Trump hivatalba nem lép, ki fog törni a III. világháború, hiszen ma már brit mélységi rakétákkal támadják az oroszokat Unkrajnából.

Az unió idiótákból és gazemberekből álló vezetői, valamint az amerikai mélyállam arra játszik, hogy mire Trump átveszi a hivatalát, addigra valami visszafordíthatatlan történjen

– figyelmezettet. Ezzel együtt úgy vélekedett, hogyha Trump elnök lesz, akkor az hazánknak nagyon jót jelent, hiszen Orbán Viktor a szövetségese, barátja a 10 milliós Magyarország miniszterelnöke.

Így változott meg a világrend

A nyugat-kelet reláció megváltozása kapcsán Henry Kissinger volt külügyminiszter 1972-es gondolatait hozta fel, aki már akkor arról beszélt, hogy hiába kommunista ország Kína, még mindig egy ötezer éves kultúrával rendelkező birodalom, és aki Kínával nem veszi fel a kapcsolatot, akkor az saját maga alatt vágja a fát.

– Miközben a nyugat valamikor gyarmatokat igázott le, most szépen kezd lemaradni mindenkivel szemben. A fényességes nyugat pedig 19. században még két ópiumháborúval kopogtatott be az ötezer éves birodalom kapuján, de a nyugat az indiánokkal, Ázsiában, Afrikában is ugyanezt csinálta. És most mi történik? Kína remek felvevő piac volt, és ahol olcsó volt a munkaerő, de ma minden fronton előz bennünket. Innovációban, tudományos kutatásban – vélekedett, kiemelve, hogy az ukrán háborún az amerikaiak és az oroszok keresnek, közben meg Európa megy tönkre.