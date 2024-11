A halál nem létezik, tabu lett, az idősek pedig magukra maradtak vele – mondta Burján István, aki kitért arra is, hogy az első világháború után kezd eltűnni az a mélyen vallásos, keresztény meggyőződés, amelynek központi alakja legyőzte a halált, fő üzenete pedig a feltámadás.

A hét közepén a temetkezési, kegyeleti szokások megváltozásáról szóló cikkünkben, Kőhegyi Csaba, a pécsi köztemető vezetője a többi között arról beszélt, hogy az elmúlt évtizedekben a halál, az élet utáni öngondoskodás, az elmúlásról való kommunikáció és az arra való felkészülés lényegében tabutémává vált. A fiatalabb generációk kevésbé foglalkoznak ezzel.

Kőhegyi Csaba előző cikkünkben kitért arra is, hogy ezen felül a temetőlátogatási, kegyeleti szokások, illetve elhunyt szeretteink emlékének ápolása is egyre inkább elhalványul. Erről tanúskodik, hogy országosan egyre több az elhagyott sír, a temetőkön belül egyre magasabb a megváltatlan sírhelyek részaránya. A szülők is egyre kevésbé viszik ki a gyerekeket a temetőbe, „talán túlontúl óvva őket az elmúlás gondolatával való találkozástól”, a temetéseken és a ravatalozókban is egyre kevesebb gyermeket lehet látni – jegyzete meg akkor.