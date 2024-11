Kecskés Gergő, a PHE ügyvezető elnöke elmondta, hogy az idén a különböző tavakra, köztük Malomvölgyi II-esre, az Üszögpusztai-tóra, az Ivánbattyáni- és Zengő II-es tóra külön-külön lehetett 20 vagy 30 nemes hal elvitelét magába foglaló területi jegyeket váltani. A 20 halas opció ára idén 69 ezer forintba, a 30 halas pedig 79 ezer forintba került. Jövőre kínált olcsóbb opcióba a PHE fenntartásában lévő horgászvíz bekerült, így az 2025-ös területi jeggyel rendelkezők hat horgászvízen hódolhatnak szenvedélyüknek a következő esztendőben.

Olcsóbb opciók.

A jövő évi, olcsóbb árak pedig úgy alakulnak, hogy a 20 halas összevont éves területi jegy ára 65 ezer forint lesz. A 30 halas pedig ezer forinttal lesz drágább az idei területinél, azonban annak birtokában a PHE bármelyik taván próbálkozhatnak majd a horgászok jövőre. Nem árt tudni, hogy a 20 halas nemes hal mellé 20 kiló egyéb halat, praktikusan keszeget, kárászt lehet elvinni az év során, a 30 halas jegy esetében pedig 30 kilót.

Azok számára, akik nem szeretnének halat elvinni az egyesület egy 40 ezer forintba kerülő éves sportjegyet is kínál, amely ugyancsak az összes vízterületüket. A 14 és 18 év közötti sporttársak számára is kínál a pécsi egyesület szintén a hat vízterületre szóló összevont éves ifjúsági jegyet, amelynek ára 35 ezer forint. Ebben benne van az is, hogy az ügyes ifjúsági horgászok 15 nemes halat is elvihetnek az év folyamán – ismertette az egyesület ügyvezető elnöke.

Kecskés Gergő kiemelte azt is, hogy gondoltak a legfiatalabb pecásokra is: a 14 év alatti horgászoknak 5000 forintért kínálnak éves területi jegyet, szintén az összes általuk fenntartott horgászvízre. Az éves összevont gyermek jegy esetében azonban megkötés, hogy nemes halat nem lehet elvinni, de 10 kilogramm egyéb halat azonban igen. A PHE gyerekjegyével rendelkezők bármilyen horgászmódszert alkalmazhatnak, tehát akár pergethetnek is, de ha nemes halat fognak, azt nem tarthatják meg – részletezte az ügyvezető elnök.

Mire fel az olcsóbb árak?

Kecskés Gergő kiemelte, hogy ezeket a kedvezményes opciókat saját, azaz a Pécsi Horgász Egyesületnél tagságot váltó sporttársaknak kínálják. A PHE ügyvezető elnöke ennek kapcsán megjegyezte, hogy szeretnék növelni az egyesület taglétszámát. Mint kiemelte, a törvényi szabályozás miatt a horgászoknak kötelező belépni valamelyik egyesületbe, és az ottani tagság a feltétele annak, hogy valahol éves, nagy napi területi jegyet válthassanak.