A mélyen a hazai gasztronómiai kultúrában gyökerező magyar pálinka úttörő különlegesség, amely az országhatárokon túl is ihlető forrásul szolgál a kisebb-nagyobb főzők számára. Így történhetett, hogy Magyarországon kívül nyolc további országból érkezett pálinka és párlat minta az idei fesztiválra. Idén Horvátország, Szlovákia, Szlovénia, Szerbia, Lengyelország, Románia, Németország és Bosznia-Hercegovina szállt ringbe a bírálók értékeléséért.

Újra Varga Dezső lett az év méztermelője Baranyában, díját a pálinka és mézfesztivál során vette át.

Fotó: Kovács Liliána

Összesen kétszázhatvanhat pálinka és párlat minta érkezett, amelyeket szakértő bizottság, négy bírálóasztallal, nyolc bíráló segítségével minősített.

Emellett a méztermelők is nagy számban képviseltették magukat a fesztiválon, horvát, erdélyi, felvidéki, muravidéki és németországi méhészek versenyeztek.

A rendezvény sikeréhez elengedhetetlen volt Győrvári Márk, a Brantner-Koncz alapítvány elnökének lelkesedése, aki Mézner Józseffel, majd May Gáborralm az Országos Magyar Méhészeti Egyesület baranyai szaktanácsadójával együttműködve idén harmadszor hozták tető alá a méz-, pálinka- és párlatfesztivált.

A szervezők hangsúlyozták, az első évben leadott pálinka- és párlat minták színvonalát messze meghaladja az idei kínálat. Ez annak is köszönhető, hogy a termelőket a szakmai verseny arra ösztönözte, évről-évre jobb minőségű végeredménnyel pályázhassanak. A pálinkafőzés, mint többször is elhangzott, egy alkotói folyamathoz hasonlítható, amelyben a szenvedély, az eltökéltség, a gondos válogatás és a szakértelem kapcsolódik össze.

A rendezvény célja továbbá az is, hogy felhívja a figyelmet a pálinkafőzők és a méhészek munkája közötti kapcsolatra, hiszen, ha nincsenek méhek, nincs beporzás és gyümölcs sem, anélkül pedig aligha készülhet valódi pálinka.

A rendezvény ezúttal is műsoros esttel, bállal egybekötve zajlott, Hunyadi Máté operettslágereket énekelt, ifjú táncosok és a helyi nyugdíjas dalárda is fellépett. A program fényét emelte a pálinka és a méz lovagrendek ünnepélyes, díszruhás bevonulása is.