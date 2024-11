A program fő szervezője, Győrvári Márk, a Brantner-Koncz Műemlékház Működését Támogató Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, idén rekordszámú minta érkezett a pálinkafesztiválra, ezek idén is minősítésben részesülnek.

Kilenc országból jönnek pálinkafőzők az idei évben, többek között Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, Szerbia és Románia területéről is, sőt, még Németországból is kiváló minták érkeztek.