Tanácsnoki rendszer felelősséggel

Az elképzelés szerint a közgyűlés tanácsnokokat is megválasztana. Ilyen lenne az önkormányzat működésének összehangolásával és az egyetemi együttműködés fejlesztésével kapcsolatos feladatokat ellátó, a kulturális területért felelő tanácsnok. Az idősügyi, egyházi kapcsolatok, valamint a Zsolnay örökség ápolásának fejlesztésével kapcsolatos munkára is lenne egy személy, a társadalmi kapcsolatok fejlesztésével, a civil ügyekkel és a nemzetiségekkel kapcsolatos feladatokat is tanácsnok látná el. Külön tanácsnokot bíznának meg a testvérvárosi és határon túli magyar közösségekkel, továbbá a társadalmi felzárkóztatással és esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladatokkal, illetve a fenntarthatósági kérdésekkel kapcsolatos feladatokkal.

A javaslatcsomagról várhatóan november 19-én dönthet a közgyűlés.