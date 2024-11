Művészeti program

A konferencia szakmai programjához minden évben képzőművészeti és ismeretterjesztő program-elemek is kapcsolódnak. Az idei évben a Janus Pannonius- és Munkácsy-díjjal kitüntetett pécsi festő-művész, Simon Béla munkáiból, főként grafikáiból mutatunk be egy bő válogatást. A kiállítás nem-csak azért ígérkezik fontos eseménynek, mert a pécsi közönség éppen tíz éve találkozhatott utoljára az alkotó műveivel, hanem azért is, mert ezúttal ritkán látható munkákat, köztük a hagyatékból nemrég előkerült vázlatokat és tanulmányokat is megtekinthetünk. A kiállítás december 6-ig látogatható a Tudásközpont 1. emeleti Hírlapolvasójában.