Nem egyeztettek sem Péterffy Attila polgármesterrel, sem a szövetségesükkel, a Fidesz-KDNP frakcióval az ÖPE tagjai, mielőtt pénteken délután bejelentették volna, hogy azt javasolják a pécsi közgyűlésben helyet foglaló két legnagyobb tömbnek, hogy egyenlő arányban egyezzenek meg.

A teljes frakció támogatja a gondolatot Pécs érdekében

Fotó: Löffler Péter

Az ÖPE javaslata az, hogy két alpolgármestere legyen a városvezetőnek, és bár jogilag Péterffy Attila polgármester terjesztheti ezt a közgyűlés elé, de a személyekre két nagyobb erő javasolhatna egy-egy, megválasztott képviselőt.

Ezek mellett azt is szeretnék elérni, hogy a bizottságok tekintetében is a választói akaratnak megfelelően, nagyjából egyenlő arányban osszák el azokban a többséget, és a kisebb szereplőknek is megfelelő képviseletet biztosítsanak.

Pécs lehet a minta?

Szerintük e téren is meg kell találniuk a közös nevezőt, mert Pécs az országban már szégyenpadra került. A bizottságokat a különböző szervezetek által elgondolt programok összefésülése után, szakmai alapon hoznák létre. Kővári János, az ÖPE elnöke úgy fogalmazott, hogy ezt akár „városkoalíciónak” is lehet nevezni.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy mindezt szeretnék a Kormányhivatal által a törvényességi felhívásban megjelölt határidőn belül keresztülvinni: az alpolgármester megválasztását november 29-ig, míg a bizottságok felállítását, a Szervezeti Működési Szabályzat elfogadását december 10-ig szeretnék a közgyűléssel elfogadtatni.

Mint ismert, a Fidesz-KDNP-ÖPE polgári szövetség az előző közgyűlésen hiába próbálta meg azt elérni, hogy a polgármestert határozattal is kötelezzék a törvények betartására, vagyis az alpolgármester és az SZMSZ-re vonatkozó javaslat benyújtására. Ezt nem támogatta sem a baloldal, sem a a kisebb szervezetek, így a Mi Hazánk, a Mindenki Pécsért Egyesület, a Tiszta Kezek Egyesület és Magyar Kétfarkú Kutya Párt nem támogatta az elképzelést.