Az utazási, pihenési szokásaink az évek alatt a folyamatosan nehezedő gazdasági helyzet és a szállásárak növekedésének köszönhetően megváltozott. Ennek ellenére az országos számadatok mind a vendégéjszakák, mind a vendégek számát tekintve nőttek az előző évihez képest. Baranya vármegyére viszont ez nem mondható el, 2024 első félévében a turisztikai szálláshelyek vendégéjszakában mért forgalma 2,0%-kal csökkent a KSH adatai szerint.

Magyarországon nőtt, Baranyában csökkent a vendégéjszakák száma

Fotó: MW

Jóval kevesebb vendég kereste meg térségünket

Szeptemberi adatok szerint belföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma 4,2%-kal alacsonyabb volt most, mint előző év szeptemberében. Ennek ellenére vármegyénkre nézve aggasztó ez az adat is, mivel legnagyobb százalékban a Pécs-Villány térségben csökkent az arány, pontosan 13%-kal. Ez csupán egyetlen hónap statisztikája, de 2024 első féléves statisztikája is hasonló romlást mutat Baranyában.

Vármegyénk legnagyobb turisztikai forgalmát még mindig a Pécsi és a Siklósi járásban bonyolítják le, viszont itt is csökkenést mutatnak a számok. Az előbbiben 3,2, az utóbbiban 5,9%-kal csökkent a forgalom az előző évhez képest. Így érthető az is, hogy Baranyán belül miért csökkent az országos javulás ellenére az arány. Ez a két járás Pécs vonzóságának és sokszínűségének köszönheti turistáit, a Siklósi járás pedig a siklósi vár, a harkányi fürdő és a villányi borvidék miatt lehet érdekes.

Az adatok alapján leginkább a külföldi vendégek hiánya miatt is csökkentek a számok. A vendégéjszakák 82%-át belföldi vendégek töltötték el, az általuk eltöltött éjszakák száma 1%-kal csökkent, a külföldi vendégeké 6%-kal lett kevesebb. Ezt az arányt az sem segíti, hogy tavaly óta 132 szálláshely férőhelye csökkent, előző évben százzal több alvóhelyet biztosítottak a szállások.