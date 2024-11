Pécs gyakran szolgáltat a város lakóinak érdekességeket, amelyekre nem mindig sikerül magyarázatot találnunk, ezúttal azonban segített a BIOKOM NKft., amely reagált korábbi cikkünkre, válaszukat közöljük.

Pécs zöldítése folyamatban van, de talán nem ez a megfelelő irány

Megkeresésére az alábbi tájékoztatást adjuk. A Vasút utca ezen szakaszán a járdában kialakított fahelyekben korábban nemes nyarak (Populus x canadensis) álltak, melyek száradásuk, odvasodásuk miatt élet- és balesetveszélyes voltak, emiatt kivágásra kerültek. A kivágott fákat itt lehetőség volt adott helyen, a korábbi fák helyén pótolni, összhangban a települési zöldinfrastruktúráról, a zöldfelületi tanúsítványról és a zöld védjegyről szóló, a Kormány 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelete 23.§ (1) bekezdésével.

Nos, annyiban valóban egyetérthetünk, hogy a kivágott fák helyét érdemes volt valamilyen formában kezelni a zöldítés jegyében, de erre talán lett volna egy jobb megoldás is. Ahogy előző cikkünkben is jeleztük, ezen aszfaltos rész mellett - képünkön is jól láthatóan - egy füves terület található, amely szintén a parkoló része, így talán érdemes lett volna ezen a területen elültetni a fákat, esetleg felszedni a kisebb, aszfaltos részt, ezzel is bővítve a város zöldterületét.