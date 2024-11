Mindez nemcsak az ott élők közérzetén javított, hanem elejét vehették annak is, hogy az ingatlanok értéke nagyobb mértékben csökkenhessen, ugyanis ettől is tartottak az újhegyiek. A képviselő azt mondta, hogy reméli, hogy egy több éves problémát sikerült megoldani, s így már okafogyottá válhat az is, hogy felkeresse a cégvezetőket egy erre szakosodott szakemberrel.