Szakmai szempontból rendben volt Orbán Balázs doktori disszertációja, de politikai okokból mégis az elkaszálása mellett szavaztak néhányan az ELTE-n, és Polyák Gábor tanszékvezető magából kikelve kezdett el önmaguk "arcon hányásáról" beszélni csak azért, mert az intézményben a miniszterelnök politikai igazgatója doktorál. A pécsi illetékességű "tanár" bolsevik időket idéző, kirekesztő kijelentéséitől még az ELTE is elhatárolódott, mondván, a tudományos térben nincs helye politikai szelekciónak. Kérdésként felmerül, hogy:

ki is az a Polyák Gábor?

És milyen kapcsolata van a várossal?

Nem csak a fotó homályos Polyákról, hanem a "hányásos" érvelése is volt pécsi egyetemi oktatónak

A pécsi egyetem is kiakadt

Mint az közismert, az Európai Parlament LIBE bizottsága többször támadta hazánkat a jogállamiság kérdéskörével, amit az elemzők elsősorban a gazdasági nyomásgyakorláshoz szükséges politikai akciónak értékeltek. A LIBE-bizottság meghallgatásaira előszeretettel járt el Polyák Gábor is, és a hazánknak járó uniós pénzek visszatartását is előidéző Sargentini-jelentés megkreálásában is részt vett. Erről tanúskodik a jelentés maga, hiszen abban szerepel forrásként megjelölve a Polyák által alapított Mérték Médiaelemző Műhely. Külön pikáns, hogy a jelentéshez információkat szolgáltató szervezetként abba bekerült a Pécsi Tudományegyetem is – ahol akkor ténykedett Polyák – , de kiderült, hogy valakik visszaéltek az intézmény nevével, mert az egyetem elhatárolódott a jelentéstől. Polyák egyébként nemcsak ekkor, tehát 2017-ben ment el a LIBE bizottság ülésére, hanem 2022-ben is meghívást kapott.

Bajnai is áldását adta rá

Az abszolút baloldali kötődését mutatja, hogy 2010-ben rövid ideig ORTT-elnöknek (az azóta megszüntetett Országos Rádió és Televízió Testület) érezhette magát, miután Bajnai Gordon akkori kormányfő és Sólyom László akkori államfő támogatását is bezsebelte, aztán viszont az egészből nem lett semmi.

A magát előszeretettel függetlennek, elfogulatlannak beállító "oktató", a Soros-pénzekből támogatott Mérték Médiaelemző Műhely alapítója a 2022-es országgyűlési kampányban is részt vett aktívan a baloldali összefogásban és Márki-Zay Péter sajtó- és médiapolitikáért felelős kabinetvezetője volt.

Nekiment oktatótársának

Polyák Gábor, a PTE kommunikáció- és médiatudományi tanszékének korábbi vezetőjeként egy Facebook-posztban azzal támadta még Pécsen az egyik egyetemi oktatótársát, hogy az az MSZP-s frakciótag Mellár Tamás képviselő fórumának szakmaiságát megkérdőjelezte. Akkor a balos Mellárt Polyák éppen a szakmaiság érveivel akarta megvédeni. Amúgy Mellár mellett közvetlenül meg is találta a helyét, mert a baloldali politikus csapatának is tagja volt, és a Mindenki Pécsért Egyesület elnökségi tagja is volt.