— Aztán az előadás végén kimentünk a fényre és megláttam a körmömet, amely sárgára változott a film alatt. A wc-be megpróbáltuk többször is, hogy kézmosással lejön-e a sárgás elszíneződés, de nem sikerült megoldani a problémát. Visszamentünk a pulthoz megvártuk, amíg az egyik alkalmazottnak lesz fél perce ránk figyelni. A csajszi oda jött, és megkérdeztük, hogy mégis mit tesznek a popcornra , hogy ilyen lett a körmöm. Azt a választ kaptuk, hogy ők tudják ezért is hordanak kesztyűt. Mondtam nekik, hogy oké, de mi nem tudtuk ezt és miért nincs feltüntetve, hogy ilyen probléma előfordulhat. (De, hogy mitől lett ilyen azt még mindig nem tudtuk meg ekkor.) Nem tudtak választ adni erre a kérdésre, hanem közölték menjünk be az irodába és tegyünk panaszt, megmutatták merre találjuk és ezzel befejeztük a társalgást. Bementünk az irodába, ahol egy férfi ült, neki normális hangnemben elmondtuk, hogy mi a problémánk. Egy kis vállvonogatás után közölte, hogy nem tud mit kezdeni a dologgal, de felveszi a jegyzőkönyvet a panaszról — folytatta.