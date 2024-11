Budapestről az online megvehető START Europa jegyeket érdemes választani az utazásunkhoz, hiszen ezek kedvező áron már 15 eurótól elérhetőek és tartalmazzák a helyjegyet is, így garantált ülőhellyel utazhatnak utasaink a két főváros között. A vonatjegyek árai naponként és járatonként eltérhetnek, ezért érdemes előre tervezni és minél előbb megváltani a jegyet. A tumultus elkerülése érdekében ajánljuk a hétköznapi utazásokat is, hiszen ekkor a jegyárak is alacsonyabbak és a bécsi vásár is kevésbé telített.