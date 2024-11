A belváros jelenleg is tele van feltárt, illetve elrejtett, részben betömött pincékkel, így nem ritkán fordul elő az, hogy az utak alatt, a köztereken is megsüllyed a burkolat. A város alatt futó pincerendszert részben a török időkben, részben a később építették, egészen változatos módokon használták. Jelenleg például távhővezetékek is futnak a föld alatti járatokban. A Mátyás király utcában még novemberben meg kell szüntetni a veszélyes állapotot.