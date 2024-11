Mindenki megnyugodhat! 5 perce

Polgármesteri vagyon: román befektetés, aranyrudak és dollárok

Nem kell idegeskednie a pécsi polgármesternek akkor sem, hogyha a nyugdíjas éveire gondol, hiszen a remek villája, az aranyrészvényei, az aranyrúdjai biztosítják a kellemes pihenését – ha idő előtt távozna, még akkor is. A polgármester ráadásul román befektetési papírba is tett pénzt, valamint dollár alapú megtakarítása is van már. Félmilliárdos vagyonnál jár, de bőven lehet ennél több...

Bóka Máté Ciprián Bóka Máté Ciprián

A város első embere leadta a vagyonnyilatkozatát, miután az új közgyűlés megalakulása után ez kötelező. Péterffy Attila pécsi polgármester anyagából kiderül, hogy továbbra a 2019-ben vásárolt mecseki villában húzza meg magát. A több száz négyzetméteresre becsült villa pontos adataival nem szolgált a városvezető, de egy nem túl nagy, de éppen kellemesen tágas telken található, ami több mint ezer négyzetméter. A Cseralja dűlőben lévő ingatlan értéke nagyjából negyedmilliárd körül lehet. A politikus éppen a 2019-es megválasztásakor tett szert az villára, és bár időközben egy ingatlanától megvált, az elmúlt években vásárolt egy 47 négyzetméteres lakást. Saját autója nincs, hiszen a pécsi önkormányzat által bérelt 272 lóerős autóval közlekedhet, amit néhány éve már saját céljaira is használhat korlátlanul és gondtalanul, hiszen a szervizelését sem kell fizetnie. A pécsi polgármester nyugodtan gondolhat a nyugdíjas évekre - Fotó: Löffler Péter A városvezetőnek továbbra is megvan három kilogrammnyi aranytömbje, van még némi aranytáblája, aranylapkája is. Az internetes portálok szerint egy egy kilogramm arany ára 33 millió forint körül alakul, így megközelítőleg 100 milliós – bevallott – vagyona lehet csak aranyban. Különböző aranyszárny kötvényekben van még hozzávetőleg 30 millió forintja. A polgármester a román alapot kiszemelte A mostanában az önkormányzatot törvénysértő állapotban tartó baloldali politikus bevásárolt keleti szomszédunknál, és az első román részvényalapba 6.500 euró értékben fektetett be. Ám azért az Erste Bázis Kötvényben közel 4,5 millió forintja van, 16 millió forintnak megfelelő eurót csurgatott a bank egy másik alapjába. Ugyanennél a pénzintézetnél dollár alapú kötvényben 35 milliója van, de különböző alapokban, befektetésekben parkoltat még néhány milliót. Ha valamiért megszorulna és gyorsan kellene némi készpénz egy nagyobb kiadásra, például egy Maldív-szigeteki luxusnyaralásra, akkor sem kell megijednie, hiszen közel 18 ezer eurója (7,2 millió forintnak felel meg) van, amihez rögtön hozzányúlhat. Ám ha ez sem lenne hirtelenjében elég, akkor még ott van a közel 22 milliós pénzintézeti számlakövetelése is. Sajnos nem minden fénylik annyira, mint az aranyrúdja, hiszen van egy 36 milliós hitele is, amit a bruttó 1,5 milliós polgármesteri fizetéséből törleszthet. Ennek köszönhetően egy év alatt majdnem 6 millióval lett kevesebb. Sajnálatos az is, hogy korábban még volt 22 millió forint készpénze, ez a mostani bevallásából eltűnt – persze nem kizárt, hogy valamelyik befektetési alapba vándorolt át.

