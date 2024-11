Hágendorn József, aki Bikalról szerzi be a ponytot, kiemelte, a tógazdák, akik egyébként most a végzik vizeik lehalászását, jó évet zártak, így nincs és nem is lesz gond az ellátással. Azaz karácsonyra a megnövekedett keresletnek megfelelő mennyiségű áruval készül a Hágendorn József halboltja is, amelyről a rablóhalas horgászoknak azt is érdemes tudni, hogy kereskedésben csalihalat is tudnak vásárolni.