Mint arról korábban beszámoltunk, pécsieket is Prima díjjal tüntettek ki idén ősszel, így pedig esélyt kaptak arra, hogy elnyerjék a Prima Primissima, azaz a „legjobb a legjobbak között” elismerést. Idén két kategóriában szoríthatunk pécsi kiválóságokért: Uhrik Teodóra és Dóczi Tamás képviseli a várost és Baranyát az erős mezőnyben.

Uhrik Teodóra és Dóczi Tamás is a Prima Primissima Közönségdíj várományosa, SMS-ben szavazhatunk rájuk.

Forrás: Pécsi Balett, PTE

Uhrik Teodóra, a Pécsi Balett ügyvezetője, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas táncművész, Érdemes Művész, balettpedagógus időközben a Nemzet Művésze címet is elnyerte november 5-én. Ő színház-, film- és táncművészet kategóriában került a Prima Primissima jelöltek közé.

Dóczi Tamás professzor, idegsebész, egyetemi tanár magyar tudomány kategóriában kapott jelölést. A Széchenyi-díjas orvos, egyetemi tanár, aki az MTA rendes tagja, több mint húsz évig állt a PTE Klinikai Központ Idegsebészeti Klinikájának élén, ahol ma is munkálkodik.

A szakmai zsűri munkája mellett közönségszavazás is zajlik. A Prima Primissima harminc jelöltje közül a szakmai elismerésen túl a közönség által legtöbb szavazatot kapott jelölt a Demján Sándor Alapítvány által felajánlott 20 millió forinttal járó Közönségdíjban részesül. Uhrik Teodóra és Dóczi Tamás is esélyes tehát erre a jutalomra is.



Hogyan szavazhat a közönség a Prima Primissima díj pécsi várományosaira? A Prima Primissima Közönségdíj elnyeréséhez SMS-ben szavazhat a közönség.

A szavazás december 4. éjfélig tart, eddig adhatják le szavazataikat.

SMS-ben voksolhatnak az érdeklődők az általuk választott Prima Primissima jelöltre a +36707077000-es nem emeltdíjas számon.

emeltdíjas számon. Fontos, hogy egy telefonszámról óránként maximum egy szavazat indítható ugyanarra a jelöltre.

Uhrik Teodóra kódja: 6, ezt kell elküldeni a fenti számra.

Dóczi Tamás kódja pedig a 10-es szám.

A Prima Primissima Alapítvány kuratóriuma tíz kategóriában (magyar irodalom; színház-, film- és táncművészet; képző- és iparművészet; tudomány; oktatás és köznevelés; építészet; ismeretterjesztés és média; sport; népművészet és közművelődés; zeneművészet) választott ki harminc jelöltet, kategóriánként hármat. Ők már biztosan Prima díjasok, azonban még e harminc közül kerül ki egy Prima Primissima díjas, illetve a Közönségdíjas. A díjakat december 6-án, a Művészetek Palotájában megrendezendő gálán adják át.