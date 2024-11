Csak okosan! 1 órája

Ezekkel az ajándékokkal tudunk segíteni a rászorulóknak

Az adventi időszak az adakozásról is szól, ilyenkor könnyebben nyílik ki a szívünk, s a pénztárcánk is. Nem mindegy azonban, hogy mit adunk a rászorulók számára. Fontos, hogy az ajándék hasznos legyen, s örüljön is neki az, aki kapja.

Tóth Viktória

Karácsony előtt szívesen osztjuk meg szeretteinkkel, s akár ismeretlenekkel is azt, amink van. Sajnos vármegyénkben is számos család él nélkülözésben. De ők is vágynak a meghitt ünnepre. Az adventi időszakban megnő az adakozási kedv, de fontos, hogy tudatosan, célzottan adakozzunk. Az adakozás lényege ugyanis nem abban rejlik, hogy a megunt, használhatatlan dolgainkon (akár ruha, játék stb.) túladjunk. Deák Andrea, a Mosolymanó Egyesület elnöke adott néhány tippet a rászorulók támogatásával kapcsolatban. A rászorulók számára is fontos, meghitt ünnep a karácsony (illusztráció)

Fotó: MW Mint mondta, ha ruhát szeretnénk adományozni, fontos, hogy ebben az időszakban csak a téli ruhákat adjunk. Kevés a tárolóhely kapacitás, s persze a rászorulóknak is a meleg ruhák, sapkák, kabátok, pulóverek, bakancs, esetleg takarók az igaz segítség a téli időszakban. Arról pedig a közelmúltban hírportálunkon is beszámoltunk, hogy az egyesületnél működő Szabadfogas program által meleg ruhához juthatnak az emberek. – Közel 200 regisztrált családunk van mintegy 500 gyermekkel, a pelenka, tápszer, nedves törlőkendő mindig jól jön. Amire még nagy szükség van: tisztálkodási szerek, tusfürdő, dezodor (fontos, hogy nem lejárt), vitaminok, mesekönyvek vagy kamaszoknak szóló könyvek. Ha élelmiszert adunk a legfontosabb, hogy hosszú eltarthatósági idejű terméket adjunk. Például tej, liszt, cukor, tészta, rizs – hangsúlyozta Deák Andrea. – Mikulásra gyümölcsöt is tudnánk fogadni. Adhatunk lázcsillapítót, női higiéniai termékeket, egészségügyi betéteket, tampont vagy akár óvszert is. S szívesen fogadják a csokoládét, mézet, teát, szaloncukrot, ezeket a luxustermékeket ugyanis kevés rászoruló engedheti meg magának. A higiéniai termékekre mindig szükség van, ezt is adhatunk

Fotó: MW Élményajándék a rászorulók számára De nem csak játékkal, tartós élelmiszerrel vagy ruhával segíthetünk. Aki megteheti, adhat élményajándékot is. Például egy családi fürdőbelépőt, mozijegyet vagy állatkerti belépőt. Abban biztosak lehetünk, hogy a megajándékozott ezekért igazán hálás lesz, s egy ideig nem felejti majd el a család. Egy állatkerti belépőnek is sokan örülnének

Fotó: Laufer László Adventi Családok 2024 Az egyesület idén is elindítja karácsonyi adománygyűjtését Adventi Családok 2024 címen. Ennek lényege, hogy advent első napjaiban az egyesületnél regisztrált – tehát igazoltan rászoruló pécsi – családokat mutatnak be közösségi oldalukon. Fantázianevükre hivatkozva, lehet célzottan segíteni őket, a családok ugyanis az alapítványhoz eljuttatták a listát, hogy nekik személyre szabottan mire lenne szükségük.

Az egyesület székhelyén (Pécs, Várkonyi Nándor utca 7.) hétköznap 8–17 óra között fogadják az adományokat.

