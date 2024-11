Forrásunk szerint már egy ideje beszédtéma volt a pécsi önkormányzati cégnél, a Biokom Nkft.-nél az, ami a város közepén, a Tüskésréten történik a Városi Csemetekert háta mögött. A vállalat kezelésében van ugyanis egy 126 ezer négyzetméteres terület, amelyet a Rigó utca és Tüskésréti út határol. A telken évtizedekig egy nádas volt, amelyet azonban az elmúlt években szisztematikusan kezdtek el feltölteni. A minap már a rendőrség által is meglátogatott területet mindössze egy sorompóval zárták le, amúgy bár minden oldalról nyitott, közútról egyáltalán nem látszik a hatalmas feltöltés. Ugyanakkor a műholdfelvételeken is látható, milyen hatalmas területen dolgoztak a munkagépek.

A hivatalos e-közmű.hu térképen is látható az óriási feltöltés, ami azóta még nőtt. A rendőrség és a környezetvédelmi hatóság is vizsgálódik

A felvételeken kivehető, hogy két-három focipályányi részen legyezőszerűen terítettek fel valamit, amit a Biokom által a terület biztosítására kiküldött őr, valamint az cég telefonos ügyfélszolgálata is egyfajta "földnek" igyekezett megnevezni. Csakhogy a szombati helyszíni szemlénk során vált, hogy a területet nem föld ideiglenes tárolására, deponálására használják, sokkal inkább egy nádas több méter magas feltöltésére. (Bár tudomásunk szerint a terület nem áll külön oltalom alatt, de a nádas, illetve a bokrok, kisebb fák eltüntetése környezetvédelmi kérdéseket is felvet.)

Ráadásul egyértelműen kiderült, hogy a hatalmas területen építési törmeléket, hulladékot is elhelyeztek.

Szabad szemmel is látható volt – felvételeink is erről tanúskodnak –, hogy

nem csak vasbeton hulladék, de

műanyag csövek darabjai,

kátránypapírt és

aszfaltot is szállítottak a területre. Az is észrevehető, hogy a nádasba betolt anyag része bizonyosan nem föld, amit viszont vélhetően próbáltak betakarni földdel. A feltöltés szélein viszont nem sikerült teljesen eltüntetni a kilógó betondarabokat, építési törmeléket.

A Biokom telefonos ügyfélszolgálatnál az ügyintéző azt mondta, hogy a cég szállít oda, igaz ő csak "földről" tudott. Ha ez igaz is, akkor is kérdés, hogy több tízezer tonnányi – állítólagos – föld mégis honnan kerülhetett oda? Erre a kérdésre viszont nem tudott felelni. A jogszabályok szerint építési törmeléket csak arra kijelölt hulladéklerakókban lehet elhelyezni, éppen ezért kérdeztük a szemétszállítással és hulladékkezeléssel foglalkozó, amúgy Biokom leányvállalat, a Dél-Kom Kft. ügyfélszolgálatát is, hogy a tüskésréti helyszín annak minősül-e? Ám, ott nem tudtak ilyesmiről.