Mindenkit sokkolt az RTL korábbi munkatársának, Révész Zsuzsának meggyilkolása. Az eset körülményeiről sokáig beszéltek az emberek, s beszélnek ma is, hiszen a gyilkos fiatal fiú Révész lányának volt barátja. Az is kiderült, hogy korábban már próbáltak mentális segítséget kérni a fiúnak, sikertelenül. A dolgok mélyére ásva az az információ is napvilágot látott, hogy a fiú korábban a pécsi futball klub, a PMFC színeiben is pályára lépett. Azóta több részlet is kiderült, a fiút letartóztatták.

Maradjunk a sokknál, hogy a végére jusson a könnyedebb téma. Hétvégén ismét tűz ütött ki egy pécsi szórakozóhelyen. Szerencsére csak könnyebb sérülést szenvedett egy ottani dolgozó, akit azonnal el is láttak a mentők. Az esetben az igazán hátborzongató az, hogy 11 hónappal ezelőtt ugyanezen a helyen, ugyanennek a zenekarnak a technikai előkészületeinél keletkezett tűz. Vajon mi lehet ennek hátterében? Hamarosan ennek is utánajárunk.

Sajnálatos módon halálos baleset is jutott a hétre, végzetes robogóbaleset történt az éjszakában. Egy robogón egy férfi és egy nő utazott, és nekimentek egy falnak. A baranyai községben történt baleset körülményeit a rendőrség még vizsgálja.

A kulturális élet sem csendesedett el: a pécsi Cinema City mozijegyek emelkedő árai többeket is gondolkodóba ejtettek. A mozi látogatói úgy vélik, az árak jelentős változása eltántoríthatja a rendszeres nézőket. Sokan reménykednek benne, hogy megfizethetőbb opciók is lesznek a városban. Le kellene írni a mozikat? Azért itt nem tartunk!

Szalvéta nélkül óhatatlanul barnák lesznek a kezek és az ajkak. Nem árt a fogyasztás után tükörbe nézni és kissé megmosakodni. Ám ez a kis nehézség szinte felér egy dicsérettel is. Miről beszélünk? Hát persze, hogy a város legkakaósabb csigájáról!

Hatalmas megtiszteltetés lenne mind Baranyának, Harkánynak, de legfőképpen a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő számára, ha 2024-ben Az Év Fürdője címet viselhetné. A Nők Lapja Travel Awards versenyén nem csupán a fürdő színvonalát ismerik el, de még a szavazók is nyerhetnek. Még több mint egy hétig leadható a voks!