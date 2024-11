Úgy tudjuk, hogy többször jelezték már a közterület-felügyeletnek az autóval kapcsolatos problémát, amit amúgy a saját szemükkel is láthatnak, ahogyan ezt megteszi több tízezer aznap ott elhaladó autós, vagy éppen utas. Az ottani trafik forgalma pedig jelentősen vissza is esett a roncs miatt.

Mindenesetre a Pécsi Közterület-Felügyelet honlapján az olvasható, hogy a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet, valamint pécsi önkormányzat közterületek használatáról szóló rendelete alapján rendszám nélkül

"a főútvonalon tilos, de mellékútvonalon is legfeljebb 10 napig szabad tárolni külön engedély nélkül. A közteresek állítása szerint a szabályt szegő járművet a rendőrség, a közterület felügyelet, a közút kezelője – a tulajdonos költségére – eltávolíthatja".

A közteresek még azt is megjegyzik, hogy várják a lakossági jelzéseket – "ha szeretnénk a környezetünk rendjéért tenni" – is, és az ilyen roncsok eltávolítása azért is fontos szerintük, mert:

Az üzemléptelen járművek eltávolításával parkolóhelyeket szabadítunk fel.

Az elszállítást követően az üzemen kívül helyezett járművek nem szennyezik a közterületet.

A elszállított roncs járművek látványa nem rontja a városképet.

Ehhez képest azonban nem történik semmi, a kocsi továbbra is várja, hogy valaki elszállítsa.