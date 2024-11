Mint ismert, a korábbi ügyvezető, várkapitány, Szentgyörgyváry Péter júniusban hét év után lemondott. Az átmeneti időszakra új, megbízott vezetőt neveztek ki a vár élére, Régert András történész személyében. Siklós város képviselő-testülete a Siklósi Várszínház NKft. ügyvezetői pályázatának kiírásáról is határozott a legutóbbi ülésén. Mint arról Riegl Gábor polgármester közösségi oldalán is beszámolt, a képviselő-testület döntése alapján a következő két évre is bizalmat szavaztak Régert Andrásnak, így helyi kapitány vezeti a Siklósi Várat november 1-től.

Régert András (jobbról) a Siklósi Várfesztivál egyik programján

Fotó: Laufer László

A vármegyénkben jelentős, népszerű, fontos történelmi emlékhely vezetése igen komplex és szerteágazó munka. A Siklósi Vár ugyanis amellett, hogy a történelmet, a hagyományainkat hivatott bemutatni, a minőségi kultúra és a művészetek színhelye is. Így az ügyvezető feladatai lesznek többek között a társaság eredményes működtetése, aktív pályázati tevékenység, kapcsolattartás külső szervekkel, személyekkel, üzleti partnerekkel, a vár versenyképességének növelése is.