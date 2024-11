Szeptemberben hirdetett pályázatot Siklós Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Siklósi Várszínház Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetői pozíciójának betöltésére. További két évre bizalmat szavaztak Régert Andrásnak, vele beszélgettünk.

Tizenhárom éve itt dolgozik, töviről hegyire ismeri a várat Régert András

Fotó: Löffler Péter

– Egy vár vezetése igen komplex és szerteágazó munka lehet.

– Sokan nem is gondolják, hogy mennyire nagy ez az épület. Hazánk ötödik legnagyobb vára, ha csak a belső várat nézzük, ami egy hektáron fekszik. Pinceszint, földszint, első és második emelet, és még van egy padlásterünk is. Ennek a látogatók nagyjából a 40 százalékát látják. Vannak olyan részek, amik a technikai működést segítik, raktárak, műhelyek, gépészeti terek és egyebek. Ahhoz, hogy egy ilyen épület működni tudjon, minden egyes kolléga szaktudására, eltökéltségre szükség van. A gazdasági igazgató, Szender János munkáját külön kiemelném, ő is közel 13 éve dolgozik a várban, és egy magamfajta humán beállítottságú ember számára nélkülözhetetlen egy gazdasági szemléletű vezető.