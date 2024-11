Idén januárban elsőként számoltunk be róla, hogy műanyag borítású sípálya nyílt a baranyai Bogádon. A dolog vármegyei szinten egyedülálló, jelenleg nincs sehol ilyen, vagy hasonló minőségű infrastruktúra, mely akár a teljes sítudás megszerzésére is alkalmas. A pályán azóta már számos gyermek és felnőtt tanulta meg a népszerű téli sporthoz szükséges alapokat.

Profi körülmények között folyik az oktatás a bogádi sípálya területén

Fotó: Löffler Péter

Most újra ellátogattunk a sípályára, ahol azóta több újítás, fejlesztés is történt. Péntek kora délután éppen a Magyarszéki Általános Iskola diákjai ismerkedtek meg a síeléssel. A hatodik-hetedik osztályos diákok a metsző hideg, a hóesés és az erős szél ellenére is hatalmas kedvvel mentek fel újra és újra a domb tetejére, hogy lecsússzanak. Ez a lehetőség minden iskola részére egy síprogram keretén belül 2x45 perces oktatással ingyenesen rendelkezésre áll. Mint azt a helyszínen tartózkodó pedagógusok is elmondták, a diákok nagyon várták a programot, örültek, hogy az időjárás viszontagságai ellenére is megtartották számukra a síoktatást.

A legügyesebbeknek már egyedül is megy

Fotó: Löffler Péter

Még színvonalasabb a bogádi sípálya

Csóka Tamás, a Sí-Elek Sítanoda vezető síoktatója számolt be az elmúlt hónapok fejlesztéseiről, a bogádi sípályával kapcsolatos újításokról. Mint mondta, Bogádon a januári pályafelület duplájával, már 240 négyzetméteres műanyag pályával várják a tanulni vágyókat.

– A síház kulturált mosdóval elkészült, a parkoló részt is fejlesztettük. Jelenleg a Szekszárd és Pécs körzetében élő (14 fő) képzett oktatóval dolgozunk – ismertette az oktató. – Bogádra kimondottan a kezdőket várjuk, akik még nem voltak havon, és szeretnének megismerkedni ezzel a sporttal. A szekszárdi pályán pedig már a haladó oktatás folyik, felvonóval. Nagy létszámmal működünk, de tudunk fogadni jelentkezőket a szezonban, mely április 1-ig tart nálunk.