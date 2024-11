Ha már a bor is előkerült, borkóstoló követte az ünnepi beszédet. Szép tömeg gyűlt össze a színpad előtt, így a Harka Dalkört dalait már sokan hallhatták. Énekeken keresztül mutatták be a férfi és a nő kapcsolatát, így a hangulat egyre csak fokozódott. Őket követte a Harkányi Hagyományőrző Csoport, akik citeraszóval és énekléssel rukkoltak elő. A nemzetiségek számára is kiemelt esemény a Márton-nap, így az óvodások német nyelven adtak elő műsort, majd a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Énekkara rendkívül jó hangulatot teremtett. Őket a Pécsudvardi Férfi Kar követte, majd a Favorit Zenekar kezdte meg a valódi mulatságot.

Sokakat megmozgatott sok helyről

A nap valóban kiváló hangulatban telt, ezt bizonyítja az is, hogy háromszor annyian vettek részt, mint a korábbi években. A szervezők mellett a szülők is kivételes alkalomról számoltak be. A helyszínen budakalászi és budapesti idős házaspárral is találkoztunk, akik harkányi üdülésüknek köszönhetően látogattak el a Márton-napra. Fiatalok és öregek együtt ünnepeltek, és még a 93 éves bácsi is kiemelte, hogy maradjunk mozgásban, és látogassunk minél több rendezvényre.