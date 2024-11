Baranya híres a rendkívül jó minőségű boráról, ám fontos szerepet töltött be a kuriózumnak számító pécsi sörgyár. Az országban csupán négy sörgyárból lehetett ipari mennyiségű alkoholt kapni, Pécs volt az egyik. A helyi Szalon mindig is népszerű italnak számított, amit az emberek szívesen fogyasztottak. A Három Királyok piacra dobásával ünnepi különlegességet is lehet inni a mai napig, ami különlegessége maradt a sörgyárnak. Ez is bizonyítja, hogy még az ünnepi asztalra is italként a folyékony kenyeret rakták.

A sör korábban is életünk része volt, ma is érződik a helyi sörgyár hatása

Fotó: MW

Mindenhol fogyott a sör

Mikor még a Nádorban szénnel fűtöttek a nyolcvanas években, a sörszállítmánnyal együtt érkezett a fűtőanyag, hisz mindkettő rendkívül fontosnak számított. A sör útitárs lehetett még a malacvásárlásnál is, bár sokszor nem bírta ki az utaztatást.

A tragédia 1995-ben történt, amikor a 6-os úton felborult egy sörszállító autó, az út szélén a rekeszek és a törött üvegek hevertek mindenhol. Nem is nagyon volt eleinte divat a dobozos sör, a Konzumban 1981-ben jelent meg először, de a mai napig valaki az üveges formájára esküszik az italnak.

Események szervezése is elkezdődött a kilencvenes években, Mohácson például sörsátorban ittak, de rendeztek ivóversenyt is. A Pécsi Sörmajális sok embert megmozgatott, így nyugodtan állíthatjuk, nincsen ember, akit ne mozgatna meg a sör.