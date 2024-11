Az időjárás előrejelzés ezúttal pontosnak bizonyult, viharos szél és eső kíséretében érkezett meg a hideg Baranyába, ahol a közlekedést is alaposan felforgatta a front. A pécsi Lenke utcában korhadt fákat csavart ki a szél, amelyek az ott álló autókra is veszélyt jelentettek, a kerítést pedig több helyen meg is rongálták.

Viharos szél és eső söpört végig Baranyán, több helyen is károkat okozott

A szél nem kímélte a kerítést és az autókat sem

A Baranya Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat kerítését egy részen csúnyán megrongálta a viharos szél, a Lenke utcában parkoló autókon pedig a rájuk eső faágak okoztak karcolásokat.