Vitákat keltő terv

Vannak ellenérvek is garmadával. Mindjárt az első az amúgy is törékeny nyugdíjbiztonság felborítása. Nagy dilemma elé állítja a nyugdíjhoz közel álló szülőket, hogy az időskori anyagi biztonságot vagy a gyerekeik támogatását válasszák. A tervezet célzottjai épp azok a családok, ahol választani kell. Jelen van az örökzöld figyelmeztetés is a potenciális, rosszabb esetben fiktív kereslettel elszabaduló lakásárakra. Mivel a pénztártag és államkötvény-birtokos kettősség a városi lakosságra jellemző, több szakértő figyelmeztet árgerjesztő hatásra a fővárosban és a vármegyeszékhelyeken. Éppen ott, ahol az ingatlanárak jelenleg is magasak, és nem állnak meg az emelkedésben. A gazdasági élénkítés érdekében a lakáscél fogalmának bővítését is többen szorgalmazzák, vagyis azt, hogy bútorzatra és lakberendezési eszközökre is lehessen fordítani, ami az áfabevételeket tornászná feljebb. A javaslat végleges szövegét a társadalmi vita után véglegesítik, az Ingatlanbazárnál azonban azt javasolják a látogatóiknak, hogy már most keressenek és készüljenek fel.