A HAON számolt be róla, hogy a napokban többen kaptak kínai nyelvű telefonhívásokat. A telefonos csalás témaköre sajnos virágzását éli, érdemes tehát résen lenni.

Telefonos csalás esetén nem mindig a pénzükre pályáznak, ne adjuk meg személyes adatainkat!

Fotó: Pesti Tamás

Országos téma a telefonos csalás

A telefonos csalás jelen van az ország egész területén, a napokban egy debreceni Facebook-csoportban található poszt arról számolt be, hogy magyar szám- és névkijelzéssel(!) hívta fel valaki, aki kínaiul beszélt hozzá — számolt be róla a HAON. A posztoló egyből gyanút fogott, egyszerre kért segítséget és figyelmeztetett a közösségi oldalon. Ennek hatására „felrobbant” a kommentszekció, és rengetegen osztották meg hasonló tapasztalataikat, miszerint őket is elérték kínai nyelvű telefonhívással. Olyan eset is előfordult, hogy valaki nem tudta azonnal fogadni, de később visszahívta a számot, és akkor már vélhetően a valós tulajdonosa vette fel, aki semmit nem tudott arról, hogy „keresett volna” valakit.

Baranyában is sokakat érint

A telefonos csalók szinte kivétel nélkül véletlenszerűen válogatnak, így hiába olvashatjuk, hogy ez az eset egy olyan embert érintett, aki az ország másik végén lakik, ez ilyen szempontból teljesen lényegtelen, a mi telefonunk is megcsörrenhet, és meg is csörren. Több olvasónk is tapasztalt hasonlókat, így nem árt óvatosnak lenni.

Most akkor ne vegyek fel soha semmilyen hívást?

Nehéz kiigazodni jelenleg a telefonos csalókon, annyi biztos, hogy akkor sem kerülünk feltétlenül bajba, ha felvesszük a telefont, a külföldi hívószámokat pedig könnyen felismerjük a szokatlan számokból. Sokszor a csalók célja nem az, hogy pénzt szerezzenek, hanem az adatainkat próbálják megszerezni, hisz egy telefonhívás önmagában nem eredményezi azt, hogy a kártyánkról valaki pénzt tud leszedni. Hogy megértsük pontosan, mi is ez a jelenség, mennyire veszélyes adatainkra, illetve pénztárcánkra nézve a telefonos átverés, érdemes elolvasni a HAON-nak nyilatkozó szakértő véleményét.

Kelemen László etikus hacker szerint ez egy olyan hamisított hívás, melynek során más identitást ad ki magáról a hívó fél úgy, hogy megváltoztatja az azonosítóját. Ez a technika az úgynevezett caller ID spoofing.