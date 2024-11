Ismert, hogy télen nem minden madarunk vonul melegebb tájakra, számos faj itthon marad. Az már viszont kevésbé közismert, hogy a tőlünk északabbra fekvő, mostohább téli klímájú területek madarai számára sok esetben Magyarország jelenti a telelőterületet – hívta fel a figyelmet a természetvédelmi szervezet.

Téli madáretetés: csináljuk jól!

Kezdjük az elején: az etetési időszak az első tartós fagyok beköszöntétől ezek megszűnéséig, általában december elejétől március második feléig tart, idén a november közepi-végi éjszakai fagyok már indokolják a téli etetés megkezdését.

Az MME szerint a téli etetőkön alkalmazható madáreleségek három nagy csoportba sorolhatóak: magvak, gyümölcs és állati zsiradék, amelyeket együtt érdemes alkalmazni és így biztosak lehetünk abban, hogy az ivó- és fürdővízzel együtt az etetők minden madarának minden igényét ki tudjuk elégíteni.

Az olajos magvak esetében a legfontosabb, ár-érték arányban is a legjobb téli madáreleség a nem sózott, nem pirított, nem hántolt (héjas) fekete (ipari) napraforgó, amibe apró szemű magvakat: kölest, muhart, mákot is lehet keverni.

Ha gyümölccsel is etetnénk, jó tudni, hogy hullott, illetve fákon maradt almát mi magunk is gyűjthetünk, ha pedig vásároljuk, elegendő a legolcsóbbat választani, emellett a településeken könnyen gyűjthető bogyókkal is etethetünk – ajánlja a madártani egyesület.

Az almát és a bogyófürtöket bokrok és fák ágcsonkjaira felszúrva, felkötözve a legjobb kihelyezni, de néhány almát a talajra, az etetőbe is tehetünk. Ezeket a gyümölcsöket a gyengébb csőrű, alkalmi áttelelő rovarevő madarak is fogyasztani tudják, a barátposzáták szinte kizárólag ezt fogyasztják az etetőn.

Az állati zsiradék esetében pedig a leginkább környezetbarát megoldást jelenti az ökölnyi-kétökölnyi kacsa-, liba-, sertésháj, sertés zsírszalonna vagy faggyú kifüggesztése fák, bokrok ágaira. A közkedvelt cinkegolyó esetében érdemes törekedni a kisebb ökológiai lábnyomot jelentő műanyagháló-mentes, illetve XL méretű változatok használatára – javasolja az MME.

Téli itatás, fürdővízzel

Azok, akik télen is itatják a madarakat tudják, hogy szárnyas vendégek majdnem olyan gyakran, egyes fajok gyakrabban láthatók az itatón inni és fürödni, mint az etetőn táplálékot csipegetve.