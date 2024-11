Délután a Pécsi Köztemető Szent Mihály Kápolnájában volt szentmise, majd a ravatalozó előtti téren ünnepi mécsesgyújtáson lehetett részt venni. Ennek a mécsesgyújtásnak a különlegessége pedig a kialakított fényinstallációban rejlett. Már a korábbi években is látványos volt a dolog, amikor egy angyalt formáztak a gyertyákkal, ám most, a jubileumra tekintettel a 120-as számot rakták ki a mécsesekből. A helyszínen verseket, dalokat is lehetett hallgatni, majd a Mindenki keresztjénél volt ünnepi koszorúzás.

A temető jubileumára utalva a 120-as számot rakták ki

Fotó: Kovács Liliána

Azok számára, akik a következő napokban mennének megemlékezni, fontos információ, hogy a Pécsi Köztemető november 9-ig 6 és 20 óra között tart nyitva.