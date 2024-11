Az immár hetedik alkalommal megrendezett kézműves pályázat célja, hogy az adventi időszakban, ünnepek előtt együtt töltött időre, közös alkotásra sarkallja a családokat. A Tenkes Csárda felhívása szerint a pályázóknak 5 darab karácsonyfadíszt kell készíteni természetes anyagokból, majd azokat december 8-ig kell eljuttatni akár postai úton a csárdába (7811 Csarnóta, Kültelek 011. hrsz.).

Közösen készített karácsonyfadíszeket vár a Tenkes Csárda

Fotó: MW

Mint mindig, a szervezők most is díjazzák a szülőket is, mert támogatják gyermekeiket, hogy részt tudjanak venni a pályázaton. A díjazott munkákkal együtt minden pályaművet Vízkeresztig kiállítanak a Baranya Megyei Értéktár részét képező Tenkes Csárdában. A természetes anyagokból készített karácsonyfadíszeket (fa, papír, textil, mézeskalács, gyöngy, gyapjú, stb.) a 14. életévét be nem töltött gyermekektől várják. Egy pályázó maximum 5 darab különböző, felfüggeszthető karácsonyfadísz beküldésével jelentkezhet. Új, eddig még nem közölt alkotásokat lehet leadni.

A szervezők kérik a pályázó gyermek nevét, testvéreinek számát és valamelyik szülő elérhetőségeit a pályázati anyaghoz mellékelve feltüntetni.

Az eredményhirdetés és a díjátadó december 15-én 15.30-kor lesz a Siklósi Vár lovagtermében. További információk a csárda Facebook-oldalán, az [email protected] e-mail címen, vagy telefonon kaphatóak.

Természetes anyagokból is készülhet karácsonyfadísz

Fotó: MW

