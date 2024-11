Meg nem erősített információink szerint most vasárnap, azaz november 17-e lesz az utolsó alkalom, hogy a pécsi vásárban kutyát, macskát lehet árulni.

Az új szabályozás kapcsán Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos a következőkről tájékoztatta portálunkat: a szigorítás bevezetését az indokolta, hogy az állatvásárokon tapasztalt állategészségügyi körülmények kifogásolhatók voltak, az árusok sok estben nem tartották be a jogszabályokban meghatározott feltételeket, prevenciós intézkedéseket. Ezek a viszonyok kedveztek a szaporítóknak is, hiszen törzskönyv nélküli állatok kerültek eladásra, legtöbbször az állatok jóllétének figyelmen kívül hagyásával.

– A cél egyrészt, hogy visszaszorítsuk a szaporítók tevékenységét, másrészt pedig hogy felhívjuk az állampolgárok figyelmét, aki állatot szeretne tartani, ellenőrzött tenyésztőtől vásároljon vagy állatmenhelyről fogadjon örökbe – hangsúlyozta a kormánybiztos.

A szabályozás részleteivel kapcsolatban kiemelte, az zéró toleranciát mutat az állatvásárok tekintetében, a rendelet szerint egyes kedvtelésből tartott állatokat a hatályba lépést követően tilos lesz állatvásárokon értékesíteni – ideértve a véletlen vagy tervezett házi szaporulatokat, illetve a tenyésztésből származó, akár törzskönyves egyedeket is. A módosítás a kutyák, a házi macskák összes egyedét, valamint a madarak vadon befogott egyedeit érinti. Ovádi Péter hangsúlyozta, a jogszabályt folyamatosan felülvizsgálják a tapasztalatok és visszajelzések fényében.

A kormánybiztos kérdésünkre, miszerint online továbbra is megengedett-e ezeknek az állatoknak az árusítása, elmondta, a továbbiakban nem csak az állatvásárok, hanem az online térben értékesített állatok tekintetében szükséges áttekinteni és felülvizsgálni a jogszabályokat. – Mindennek az alapja a megfelelő tájékoztatás a lakosság számára, ezért is újítjuk meg a Gazdijogsi programunkat. A program célja, hogy átfogó elméleti és gyakorlati tudást szerezzenek az állattartók, kitérve a kutya- és macskaválasztás írott és íratlan szabályaira is – emelte ki Ovádi Péter.