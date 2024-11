Mint egy átlagos szombati napon, november 9-én is többen elindultak szórakozni a pécsi éjszakai életbe. Többen tervezgették, győzködték ismerősüket, barátjukat, hogy érdemes lenne az Pécsi Est Caféba venni az irányt. Ott az Alvin és a Mókusok készült a koncertjére, ám a készülődés közben tűz ütött ki, emiatt pedig le kellett fújni a bulit. Sok a kérdés az esettel kapcsolatban, de egy a biztos: a rajongók szomorkodhattak, ráadásul nem először.

Elmaradt újra az Alvin és a Mókusok-koncert a Pécsi Est Caféban. Véletlen lenne az újabb tűz?

Fotó: Olvasói fotó

Mi okozta a tűzesetet?

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által közzétett összefoglalóban az áll, hogy egy technikai eszközből kipattanó szikra gyújtotta meg az álmennyezetet és a szigetelést. Szerencsére a vendégek nem tartózkodtak még a szórakozóhelyen, a zenekar és a személyzet pedig időben elhagyták a helyiséget. Egy dolgozó az oltás során megsérült, őt ellátták a mentők, és a körülményekhez képest már jól van.

Átok ülne a zenekar és a szórakozóhely párosán?

Aznap az Alvin és a Mókusok megosztott egy Reels-videót, szűkszavúan és csalódottan nyilatkoztak az esetről. A banda a weboldalán értesítette a rajongókat, hogy január 20-án pótolják a koncertet. Az eredeti tervekkel ellentétben a Down for Whatever előzenekar nem csatlakozik erre az eseményre, és így egy hosszabb koncerttel próbálják kiengesztelni a csalódott embereket Alvinék.

A Pécsi Est Facebook-oldalán azt írta, hogy a helyszín minden biztonsági előírásnak megfelelt, a zenekar által hozott külső technikai eszköz meghibásodása miatt keletkezett a tűz. Többen jelezték komment formájában, hogy érdemes lenne ezt az eszközt mellőznie a zenekarnak. Szinte napra pontosan egy éve történt egy hasonló tűzeset a zenekar koncertjén, a pécsi helyszínen.

Joggal lehetnek bosszúsak a rajongók, mivel szinte már átokként kezelik szeretett zenekaruk Pécsre érkezését. Január 20-án pedig újra jöhet a morfondírozás, utazzon-e Pécsre a fentiekben elképzelt rajongó a koncertre vagy sem.

A szórakozóhely azt is közölte, hogy sajnos sok minden megsérült, a hétvégére tervezett rendezvényeket már meg tudják tartani.