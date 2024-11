Közeledik 1 órája

Ünnepi díszbe öltözik Mohács, nyit az adventi vásár a Deák téren, jönnek a koncertek

Ünnepi díszbe öltözik a Széchenyi téren a karácsonyfa, ami advent első napjától vízkeresztig pompázik. A Deák téren mind a négy adventi hétvégén, így most is kézműves vásárral és egész napos műsorfolyammal várják a látogatókat. Cipősdoboz-gyűjtést is szerveznek a nehéz sorsú mohácsi gyermekek részére.

A korábbi évek hagyománya szerint vízkeresztig áll idén is feldíszítve a fa. Karácsonyig minden hétvégén az ünnepi díszbe öltözött Deák téren adventi vásár várja a mohácsiakat és az idelátogatókat. A Kossuth Teátrum szervezésében a mozi és a Hősi emlékmű közötti területen felállított nagyszínpadon a teljes délutánt felölelő műsorfolyam szórakoztatja a vásár közönségét, s a programot úgy állították össze, hogy az valamennyi korosztálynak élményt jelentsen. Az oktatási intézmények tanulói és a térség elismert előadói igazi családi élményekkel várják a látogatókat. Szombaton, azaz ma délután két órakor nyitja meg kapuit a kézműves vásár. Délután fél négytől Peti-Kovács István és zenekara muzsikál, majd Wenczel Gábor mutatja be karácsonyi műsorát. Öt órakor pedig a For One Time jazz trió lép színpadra. Vasárnap négytől Durovics Dóra, Stivics-Nagy Milán és Durovics Géza adventi műsorát láthatjuk, ötkor kerül sor a gyertyagyújtásra, azt követően a Pándy Kálmán Otthon Énekkara lép színpadra. Az idei adventhez kapcsolódóan cipősdoboz-gyűjtést is tartanak, amivel a nehéz helyzetben lévő mohácsi gyermekek karácsonyát igyekeznek szebbé tenni. Az erre a célra felajánlott adományokat advent első és harmadik vasárnapja között adhatók le a Teátrum Café nyitvatartási idejében.

