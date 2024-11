Bama.hu videó 1 órája

Űrutazással indult a hétfő reggel a villányi iskolában (GALÉRIA+VIDEÓ)

„Legyél te is űrhajós, a Föld nagykövete!” – szól a SpaceBuzz program felhívása, amelyet a villányi iskolások is megismerhettek. A magyar fejlesztésű űrszimulátor a virtuális valóság segítségével hozza közel az űrutazás élményét a diákokhoz, emellett pedig a Föld védelmére is ösztönöz. November 11-én az űrszimulátort a villányi általános iskolások is kipróbálhatták.

A Villányi Általános Iskolába érkezett az űrutazás élményét bemutató űrkapszula a SpaceBuzz program jóvoltából. Fotó: Kovács Liliána

„Tényleg olyan volt, mintha az űrben lettem volna, úgy rendesen!” – szögezte le az egyik diák, miután kilépett az űrszimulátor üléséből. A VR-szemüveg és az enyhén mozgó, dülöngélő szék segítségével a gyerekek olyan élményben részesülhetnek, mintha egy űrkapszulában ülve figyelnék meg a nemzetközi űrállomást, de a távolból a Földre is rátekinthetnek. Az űrutazás élményének bemutatása mellett azonban a program üzenete ennél sokkal átfogóbb. A Villányi Általános Iskolába érkezett az űrutazás élményét bemutató űrkapszula a SpaceBuzz program jóvoltából.

Fotó: Kovács Liliána A magyar kezdeményezés alapján indult SpaceBuzz célja, hogy a gyerekeket a technológia erejével ösztönözze a Föld védelmére, és segítse a technológiával kapcsolatos ismereteik bővítését. Fontos továbbá az olyan 21. századi készségek fejlesztése, mint a kommunikáció, a problémamegoldás, az együttműködés és a kreativitás – tudtuk meg Zentai Istvántól, a SpaceBuzz Hungary Alapítvány kuratóriumi elnökétől.

Átélhették az űrutazás élményét Fotók: Kovács Liliána

A Villányi Általános Iskola tanulói Maczkó Vivien igazgatónő kezdeményezésére a tavalyi tanév folyamán pályáztak és kapcsolódtak be az akkori ötödik és hatodik osztályosokkal a programba. Első körben egy kreatív feladatokat tartalmazó munkafüzetet és űrládát kaptak, benne különböző, az élményalapú tanulást elősegítő kellékekkel. Kipróbálhatták, milyen fejen állva pogácsát enni, építettek sütőkesztyűben Jenga-elemekből űrhajót, illetve liszt és csomagolópapír segítségével tanultak a tektonikus lemezek elmozdulásairól. A feladatokat maradéktalanul teljesítették a diákok, ezért november 11-én délelőtt iskolájukba érkezett az űrszimulátor, amely során egy űrutazás pillanatait élhették át. Mindeközben az egyik diáktársuk videós interjúkat készített a gyerekekkel, miután kiléptek a szimulátorból, arra kérve őket, hogy összegezzék élményeiket, és emeljék ki az eddigi feladatok közül a kedvenceiket. Az űrutazás Villány után Kozármislenyben folytatódik Az űrkabin a piacon az első teljesen magyar fejlesztésű, amely a VR technológiát is felhasználja. A SpaceBuzz elindítása nemzetközi együttműködés keretében indult el, holland, olasz, magyar és francia részvétellel, Erasmus+ támogatással. Ennek eredményeként magyarországi és határon túli magyar iskolák ingyenesen kapcsolódhattak be a programba, az űrutazás ára így csupán a kreatív feladatok teljesítése. Mára több mint 5500 tanuló kapcsolódhatott be a SpaceBuzz kínálta élménybe. A november 11-i villányi látogatás után Kozármislenyben folytatja útját az űrszimulátor. A SpaceBuzz csapata megtervezett egy nagyméretű rakétaszimulátort is, amely egyszerre tizenkét fő számára biztosítaná a VR élményt napelemmel kiegészített energiaellátási rendszerrel. Ennek megvalósításához és gyártásához jelenleg támogatók csatlakozását várják.

