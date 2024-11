A vadgesztenye a görög szigetvilágból származik, és Európa-szerte a törökök révén terjedt el. Akár 30-35 méter magasra is nőhet, jól viseli a szárazságot és a városi légszennyezettséget. Tavaszi virágzás után ősszel sárgulnak, barnulnak levelei, termése is ekkor érik be. Vadgesztenye szemei kedveltek játékhoz, dekorációhoz vagy kreatív kézműves ötletekhez.

A 19. században a vadgesztenyét festékek és tisztítószerek előállítására használták, ma pedig a gyógyszeripar is jelentős mennyiségben hasznosítja virágát, kérgét és levelét. A termésében lévő eszcin jótékony hatású az erekre, különösen a vénákra, ezért visszérproblémák, lábszárfekély és keringési problémák kezelésére használják.

A vadgesztenye azonban nem ehető: a szappanfafélék családjába tartozik (ismeretes lógesztenye vagy bokrétafa néven is), és mérgező anyagokat tartalmaz, amelyek hányingert és hányást okozhatnak. Különösen veszélyes gyerekekre és kutyákra, és sem leveléből, sem kérgéből nem ajánlott házilag készíteni semmit.

A szelídgesztenyefa ezzel szemben akár 50 méteres magasságot is elérhet, bár ennek elérése évszázadokig is tarthat. Élettartama akár 1000 év is lehet, termést pedig először 15-20 éves korban hoz. Szúrós burokkal védett, ehető termése magas keményítőtartalmának köszönhetően tápláló is.