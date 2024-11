Valótlan kedvezmények ígéretével hirdet egyes termékeket a Temu webáruház, és a vásárlókat nyomás alá helyezi olyan hamis állításokkal, hogy egyes árucikkek csak korlátozott mennyiségben vagy meghatározott ideig érhetők el - hívja fel a figyelmet a Baranya Vármegyei Fogyasztóvédelmi Egyesület, kiemelve, hogy az uniós fogyasztóvédelmi hatóságok egymással együttműködve lépnek fel a platform fogyasztók széles körét érintő jogsértő gyakorlataival szemben.

A vásárlóknak kínált kedvezmények is sokszor megtévesztők

Fotó: MW

A vásárlókat hamis állításokkal helyezik nyomás alá

Több uniós tagállam hatósági vizsgálata igazolja, hogy a kínai óriás platformok sok esetben a legalapvetőbb fogyasztóvédelmi előírásoknak sem felelnek meg. A Temu kapcsán megállapították, hogy az oldal fogyasztókat megillető jogokról szóló tájékoztatása is aggályos például a vásárlástól való elállás vagy a termék visszaküldésére vonatkozó feltételek tekintetében. A hatóságok valótlan vásárlói értékelésekkel is találkoztak, és a kedvezményeket ígérő játékok (pl. szerencsekerék megpörgetése) feltételei is problémásak voltak.