Vásárosbéc lakossága 2017 óta vesz részt a szociális földprogramban, 2020-ig a helyben működő civil szervezet, a Virágóra Alapítvány nyertes pályázatai biztosították a szükséges anyagi forrást hozzá, majd 2020-tól az önkormányzat vette át a feladatot, az alapítvány pedig a koordinálást végzi. Bánki Eszter, a Virágóra Alapítvány vezetője elmondta, hogy a résztvevők választhatnak, hogy 40 előnevelt csibét vagy egy választási malacot szeretnének nevelni, melyhez évről évre nagyobb mennyiségben kapnak takarmányt is.

Béczi Jóságok néven készít termékeket a vásárosbéci önkormányzat

A vásárosbéci fiatalok számára ez már természetes

– Igyekszünk az idős generáció tudását megőrizni és törekszünk arra, hogy a fiatalok megismerhessék ezt a kincset és tovább vigyék, éltessék a hagyományokat. Pár éve pályázati indikátor a közösségi részvétel is, amely szinkronban van a települési tervekkel, hiszen 2019-óta erőteljes a helyi identitás erősítésén alapuló, közösségfejlesztő munka – fogalmazott.

A fiatalabb generáció szemléletformálására is hangsúlyt fordítanak

A Családi Portaprogramban növényeket is kiosztanak, az előkert programelem a házak előtti virágosítást szolgálja. Az ingyenes oltványokon felül, facsemetét is vihetnek haza a családok, kora tavasszal vetőmagcsomagot is kapnak.

– Vásárosbécen - valószínűleg a program hatására is - teljesen természetes a konyhakerti gazdálkodás és a tartósítás – mondta Bánki Eszter. Az önkormányzat is törekszik minden évben házi ínyencségeket csempészni a karácsonyi csomagba (házi kolbász, közösségi aszalóban készült zöldségkeverék, zöldparadicsom lekvár, lecsószósz, mézeskalács stb.). Alapítványunk egy kis gyógyteakeverékkel kedveskedik évről évre az ünnepekre.

Így készülnek a Béczi Jóságok

Tavaly először kaptak támogatást az ökogazdálkodók, speciális talajművelő szerszámokkal is gazdagodhattak. Vásárosbécen a kisállatok nincsenek teljes biztonságban rókától, ragadozó madaraktól. A program a károsodott gazdákra is gondolt, annak aki jelezte a problémákat, tudtak pályázni óljavító készletre.

– Összességében nagyon sokat jelent a településnek a támogatás, sok családnak biztosítja az év során a vitamin, tojás hús szükségletet. Távlati cél, hogy egyre többen őstermelővé váljanak és ezzel is támogassák családjuk megélhetését – zárta le gondolatait az alapítvány vezetője.