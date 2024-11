A volt MSZP-s alpolgármester, a mostanában tanácsadóként "dolgozó" Ruzsa Csaba még másfél éve nyilatkozott úgy, hogy egy futópálya nagyjából 80-90 millióba kerül, ennek felére lehet pályázni. A leköszönt előző városvezetés a málomi kutyafuttató körüli területet nézte ki ilyen, rekortán borítású futópályának, és erre is pályáztak. A helyiek már akkor sem lelkesedtek az építkezésért, hiszen attól tartottak, hogy ez újabb vitákat fog generálni a futók és a kutyások, biciklisek között. Mindenesetre elkezdték a munkákat, és a jelenlegi ütemezés alapján hamarosan meg is történhet a műszaki átadása – az egyelőre vécé nélküli – létesítménynek. A PSN Zrt. erre az önkormányzattól kapott tavaly 94 millió forintot, de a pálya építésére 47 milliót használtak fel.

Kutyafuttató mellé telepítették a futópályát, a vécével kapcsolatos álmok viszont egyelőre elszálltak - Illusztráció Gazdag Mihály

Pokorádi Gábor momentumos képviselő szerint a futópályára tekintélyes összeget nyertek az uniótól, és tavaly lakossági egyeztetés zajlott le a terület kihasználtsága, valamint a futópálya építése kapcsán. Szerinte sikerült nagyjából értelmes megoldást találni, hogy ez ne csak egy futópálya legyen, hanem megfelelő infrastruktúrával rendelkezzen.

Vécé álmokat szőtt a vezér

Ezen gondolkodás mentén a Magyar Szocialista Párt helyi propagandalapját civilben tulajdonló Máté János, a Pécsi Sport NZrt. vezére a megmaradt 47 milliót is fel akarta használni. Állítólag ebből a pénzből még 12 férőhelyes parkolót is létesítettek volna itt. Ez a költség a csapadékvíz-elvezetést és a közvilágítást, valamint szükség esetén a közműkiváltásokat is fedezte volna. Ezek mellett pedig automatikus működtetésű, mosdóval, napelemes világítással ellátott köztéri illemhelyet telepítettek volna.

Az ezzel kapcsolatos előkészítés viszont meglehetősen zavaros volt, ugyanis abból egyértelműen nem derül ki, hogy ez egy megnyert 94 milliós pályázati pénznek a fele, vagy az önkormányzat támogatása. A képviselők körében nem is aratott osztatlan sikert az elgondolás, hiszen a közgyűlés fele nem is tudta elfogadni a pénzköltést. Úgy tudjuk, hogy voltak akik nemcsak a zavaros dokumentum miatt, hanem azért sem támogatták, mert közben például a város másik felében szennyvízben fürdenek a gyerekek, amivel viszont senki nem foglalkozik.