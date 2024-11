Hírportálunkon körülbelül két hete számoltunk be arról, hogy a pécsi szellemház emeletein ma is lakhatnak, miközben fekália, döglött galambok és egyéb mocsok található odabent. Lapunk munkatársa az épület több lakásában is matracokat, ágyakat talált, sőt még koszos edényeket is. Ma délelőtt a Lánc utcai helyszínen jártunk, ahol 9 óra körül több gépjármű is megjelent. Kisvártatva kinyitották az egyik lezárt bejáratot, majd a közterület-felügyelet két munkatársa maszkban, elemlámpával bement az épületbe. Információink szerint a cél az volt, hogy kiürítsék a tömbházat, majd végérvényesen befalazzák a bejáratokat. Erről tanúskodtak a cementes zsákok is.

Közterület-felügyelők jelentek meg a Lánc utcai tömbháznál kedd délelőtt

Fotó: Löffler Péter

Korábban ugyanis lezárták az épületet fémajtókkal, OSB-lapokkal, ám ez nem bizonyult elég masszívnak. A leleményes lakásfoglalók, hajléktalanok így is bejutottak, és az épületbe be is költöztek. Mint az a korábbi cikkünkben megírtuk, már két éve, a botrányos kiköltöztetéskor is volt arra utaló jel, hogy az épületben továbbra is laknak.