A végrendelkezés és az öröklés két, sokakat érintő kényes téma, de a magyarok ezen területek tekintetében is elkezdtek tudatosabban élni. Csaknem tíz százalékkal többen végrendelkeztek közjegyző közreműködésével az idei első félévben, mint egy évvel korábban, derül ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) adataiból.

Amennyiben végrendelkezés közjegyző segítségével zajlik, úgy elkerülhetőek a pontatlanságok

Fotó: Kallus György

A végrendelkezés védi a családot

A tapasztalatok szerint gyakran végrendelkeznek olyan házaspárok, akik egyikük halála esetére szeretnék biztosítani a másiknak járó vagyont. A végrendelkezés ehhez elengedhetetlen, ugyanis hiába élnek együtt vagyonközösségben, ha egyikük nevén van egy ingatlan, egy bankszámla, egy cég vagy egy autó, és a többi örökös nem ismeri el a túlélő házastárs tulajdonjogát, végrendelet vagy házassági vagyonjogi szerződés hiányában csak a bíróságon érvényesítheti házassági vagyonközösségi igényét.

Alapesetben minden közös, erre érdemes odafigyelni

A házaspárok a törvényi szabályok szerint házastársi vagyonközösségben élnek, azaz az együttélésük alatt szerzett vagyon alapesetben közös. Akkor is így van ez, ha például vesznek egy lakást a megtakarított pénzükből, amelyet a gördülékeny ügyintézés miatt csak az egyikük nevére íratnak. De igaz lehet ez egy kocsira, egy bankszámlára vagy akár egy cégtulajdonra is, amelyeknél csak az egyikük lesz hivatalosan a tulajdonos az egyszerűség kedvéért. Ez igen gyakori eljárás, a jog ismeri is az ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonost, aki akkor is tulajdonos, ha az nem derül ki a nyilvántartásból.

A törvényes öröklési rend szerint a túlélő házastárs a közösen lakott lakásra haláláig tartó haszonélvezetet kap, a hagyaték többi részéből pedig egy gyerekrészt örököl. Ha egy vagyontárgy az elhunyt nevén volt, akkor részét képezi a hagyatékának. A közjegyzők a hagyatéki eljárás során nyilatkoztatják a túlélő házastársat, a hagyatéki leltárban felsorolt hagyatéki vagyontárgyakkal kapcsolatban kíván-e házassági vagyonközösség jogcímén igényt támasztani, azaz van-e olyan vagyontárgy, amelynek a fele őt illeti meg házassági vagyonközösség jogcímén.

Hosszú folyamat is lehet

Ha van, és a többi örökösként érdekelt elismeri ezt az igényét, akkor egyezséget kötnek, a házastárs pedig megkapja az örökhagyó hagyatékába tartozó, a leltárban feltüntetett vagyontárgy fele részét, mint házassági vagyon, a másik fele rész esik csak öröklés alá, és abból a törvényes öröklési rend szerint örököl ő és a többi örökös. Ha azonban bárki nem ismeri el a házastárs igényét, akkor csak peres úton tudja érvényesíteni azt. Ilyenkor, amíg a bírósági eljárás nem zárul le, a közjegyző felfüggeszti a hagyatéki eljárást, így akár évekkel is elhúzódhat a hagyaték átadása.