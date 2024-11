A napokban igazából is beköszöntött a tél, megjött a sűrű köd, jegesednek az utak és az első hó is leesett. Sajnos emiatt Baranya vármegyében is megnőtt a balesetek száma, amelyekre nehéz előre felkészülni, de elővigyázatosságból több mindent is tehetünk annak érdekében, hogy minimalizáljuk a veszélyt vezetés közben.

Megérkezett a hó Baranya vármegyébe is, a vezetés az év ezen időszakában különösen veszélyes

Fotó: Löffler Péter

Veszélyes üzem a téli vezetés

Sokan halogatják a téli gumira való átállást, pedig az abroncsok megfelelő állapota elengedhetetlen a biztonságos vezetés körülményeinek kialakításában. A ködös, nyirkos, fagyos reggeleken a vezetési technikánkon is változtatnunk kell annak érdekében, hogy biztonságban legyünk mi, és a forgalomban résztvevő többi ember. Ezen felül autónkat is fel kell készítenünk a hidegekre, amelyhez hoztunk néhány tippet is.

a fagyálló folyadék feltöltése, ellenőrzése

Időközönként célszerű ellenőrizni a fagyálló szintjét és fagyáspontját. Ha ugyanis a hűtőfolyadék megfagy, akkor könnyedén szétrepesztheti a hűtőt, de komoly bajt okozhat akkor is, ha a rendszerben csak jégkása, kisebb fagyrög alakul ki. Ahhoz, hogy ezt a problémát biztosan elkerüljük, -25-30 Celsius fokig hatásos fagyálló hűtőfolyadékot használjunk, talán ez alá nem esik a hőmérséklet a következő hónapokban. Refraktométerrel ellenőrizhetjük is a folyadék fagyáspontját.

a téli szélvédőmosó cseréje is indokolt

Míg nyáron kis túlzással akár a csapvíz is megfelelő szélvédő folyadéknak, addig télen csakis a speciális szélvédőmosó folyadék megfelelő, abból is a fagytűrő. Ha nem cseréljük a fagy beállta előtt, akkor a megfagyott folyadék a tartályt, a mosó szivattyúját is szétrepesztheti. Ezért fontos, hogy ne csak beöntsük a tartályba a folyadékot, nyomjuk is keresztül a rendszeren. Ne keverjük a fagyálló hűtőfolyadékot és a fagyálló szélvédőmosót.

ellenőrizzük az aksit, a hidegben könnyebben lemerülhet

Az akkumulátor teljesítőképessége a hőmérséklet csökkenésével exponenciálisan romlik. Ajánlatos emiatt rendszeresen tölteni és ellenőriztetni. Kellemetlen lehet, ha egy fagyos téli reggel, munkába induláskor szembesülünk a ténnyel, miszerint az akkumulátor tönkrement, vagy lemerült. Érdemes tehát még a tél beköszöntével járművünket elvinni egy akkuteszterrel végzett műszeres ellenőrzésre, de saját kezűleg is végezhetünk tisztítást az akkumulátor körüli területeken egy drótkefével.

kezeljük a gumitömítéseket, hogy fagyban is kitudjuk nyitni az ajtót

Az ajtótömítéseket és a gumikédereket is érdemes ápolni, akár a patikákban is kapható glicerinnel, akár speciális ápolószerrel. Ha ezt megtesszük, kevésbé fog töredezni, másrészt a vizet gyorsabban, jobban lepergetve a tömítések kemény fagyban sem fognak összefagyni. Amennyiben mégis elmulasztjuk ezt megtenni, egy fagyos reggelen autónk nyithatatlan ajtókkal köszönthet minket, ilyenkor óvatos mozgatással érdemes csak nyitni, ha feltépjük, könnyedén elszakíthatjuk a tömítést, melynek cseréje nem olcsó dolog.

fényszórók, lámpák ellenőrzése

Természetesen minden nap célszerű ellenőrizni a világító berendezéseket az autónkon, de télen a rövidebb nappalok, valamint a megváltozott látási viszonyok miatt különösen fontos, hogy rendben legyenek. Alap, hogy világítson az összes, de a mikéntje sem mindegy: ellenőriztessük a fényszórók beállítását, hogy a lehető legjobban tudjunk alkalmazkodni a ködös, nyirkos időhöz.

az ablaktörlő minősége is fontos

A csapadékosabb időben egyre többet használjuk az ablaktörlőket is, fontos, hogy az eszköz jó állapotú legyen. Ha a lapát csíkot húz, netán radíroz az ablakon, akkor eljött a csere ideje.

legyünk előrelátóak, készüljünk fel

Ahogy a napokban az M6-oson történt tömegkarambol is bizonyítja, előfordulnak balesetek, amelyek miatt hosszabb időre is megállásra kényszerülhetünk. Legyünk előrelátóak, az autóban tároljunk hasznos dolgokat a váratlan esetekre. Ilyen lehet például a zseblámpa, a pokróc, de sokan tartós élelmiszert is visznek magukkal, ha hosszabb útra indulnak. Fontos, hogy legyünk türelmesek és a megszokottnál is körültekintőbben vezessünk.