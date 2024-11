A Dunántúli Napló tudósítása szerint több mint fél évszázada jelentették ki, hogy "a mecseki kötélpálya völgyállomása a Barbakán, hegyállomása a Misina lesz. A lehetséges megoldások közül (körforgalmú kiskabinos, körforgalmú függőszékes, ingajáratú nagykabinos) valószínű a kiskabinos megoldást választják". Aztán négy év múlva, 1974-ben már áprilisi elsején, bolondok napján tréfálkozott a mecseki libegő elképzelésével: akkor a vicc szerint a Siklósi úti felüljáró használatáért az autósoktól beszedendő összegből építették volna fel a mecseki libegőt. Nem véletlenül lett áprilisi tréfa, hiszen már akkor is a közbeszédben téma volt annak felépítése, sőt még makettet is bemutattak róla.

A mecseki libegő már vicc tárgya volt 50 éve - Illusztráció: Vajda János

Nem tették félre, pedig már vicc volt

Aztán elfelejtették egy évtizedre, majd 1985-ben újra megjelent az elképzelés az akkor készülő általános rendezési terv tervezési programjában, de csak mint esetleges lehetőség, hiszen "drága kuriózumként" emlegették. Az ötlet mint valami állandósult pécsi történetelem, aztán 1992-ben újra megjelent. Akkor a Pécsi Vállalkozói Klub rendezvényén nyilatkoztak úgy, hogy:

ma még álomnak tűnik a pécsi libegő, pedig a világkiállításra a Mecsekoldalban működni fog.

A klub rendezvénye óta eltelt 32 év, mégsem lett semmi a pécsi libegőből. A 2019-től 2024-ig regnáló baloldali városvezetés végül ezt a korábbi álmot igyekezett leporolni és bedobni a köztudatba.

Leporolták...újra

Beemelték a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiába is, méghozzá az úgynevezett Mecsek/Misina Élményerdő projektbe, és ezúttal már a Niké-szobortól terveznék az indulási pontot a Misinára. Érdekesség, hogy a botrányos körülmények között megszerzett, szemetes, romos Mandulás kempingbe is álmodtak egy megállót a libegőnek, aminek bekerülési költségét három éve is 800 millióra becsülték. Egyébiránt a TOP Plusz forrásból valósítanák meg a projektet, már amennyiben valóban erre lenne szüksége a városnak, hiszen még a korábbi pécsi zöldbiztos szerint is kitörne a botrány, hogyha a pécsiek meglátnák a betonmonstrumokat a fák között.