Közel egymilliárd forintból, egyenként nagyjából 30 milliós költségből telepítenek a városban gyalogátkelőhelyeket. A hírhedtté vált, korábban bűnügyi nyomozással is terhelt zebra építgetések egyik ékes példája a pécsi Kürt utca északi felében 40 millióból létesítendő alig néhány méteres "gigaberuházás". Itt ugyanis némi közműkiváltás, járda- és szegélyépítés, felfestés és egy – vélhetően teljesen felesleges – 15 méteres üvegkerítés kerül 40 millióba, ami nagyjából egy jobb helyen lévő garzonlakás ára.

Szigeti út és a Rókus utca kereszteződésénél épített zebra és a zebracsíkos korlát

A laikus számára is abszolút megkérdőjelezhető "fejlesztések" kapcsán ugyan indult bűnügyi nyomozás is, de a rendőrök szerint semmi különösebb látnivaló nem volt ezeknél, ezért nem is vizsgálódnak tovább. A Kürt utcai kapcsán ráadásul nemcsak a kivitelezésre fordított kisebb vagyon elfüstölése az, ami kiverte a biztosítékot, hanem az is, hogy nem éppen ezen a ponton kellett volna átkelőt építeni. És ez a kritika nemcsak a Kürt utcai zebrával kapcsolatban fogalmazódik meg, hanem a újdonsült "testvérénél" vagy "szomszédjánál" is, az alig pár száz méterre lévő Rókus utcai zebránál is.

Zebra: nem sikerült eltalálni

Az elmúlt hetekben a Szliven áruház és a Nagy Jenő utcai óvoda között telepítettek zebrát a Rókus utca déli részére. Itt valóban sok egyetemista, kisgyermekes szülő átkelt. Tehát az igyekezet dicsérendő a helyiek szerint is, csakhogy valamit itt sem sikerült eltalálni. A felfestés ugyanis a Szigeti úthoz közel, a kereszteződéshez került, miközben a legtöbben éppen, hogy nem ott, hanem tíz méterrel feljebb keltek át az úton. Erre a részre kerültek a Rókus-sétány másfél évtizeddel ezelőtti kialakításakor, illetve a Nagy Jenő utca nemrégen történt átalakításakor a vakokat és gyengénlátókat segítő, az átkelés előtt őket figyelmeztető térkövek. Azért használták ezt a részt a pécsiek, az egyetemisták, mert itt már a Szigeti útról kanyarodó autósok is biztosabban megálltak, ha leléptek. Az autósok számára is problémásabb volt a forgalmas Szigetin megállva átengedni a gyalogost – a Rókus utcán feljebb megtenni ugyanezt lényegesen egyszerűbb.

Most viszont korlátot is kihelyeztek ide, hogy még véletlenül se ott menjenek át az emberek, ahol eddig, ezzel a bevett, életszerű gyakorlatot megszüntették. Átterelték oda a gyalogosokat, ahol eddig nem igazán keltek át.

Pár centire az úttól

A környéken élő volt önkormányzati képviselő, Hári József a közösségi oldalán fogalmazott úgy, hogy többen is keresték az ügyben, de szerinte is sikerült "fúrva-faragva egy masszívan használt gyalogos útvonalat egy kordonnal lezárni és a gyalogosokat egy olyan zebrára terelni, ahol közvetlenül a zebrától pár centire három irányból zúdulnak az autók a kereszteződésre, az átkelőre. Szerinte is mintegy 10 méterrel feljebb a zebra praktikusabb lett volna, kevesebb bosszúsággal járt volna a kereszteződést nem gyalogosan használóknak és a korlát se kellett volna, "bár ki tudja egy ilyen kordon valószínűleg nehéz tízmilliókba kerülhetett" – fogalmazott.