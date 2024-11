Barabás Béla, az MSZP-DK-s pécsi polgármester baloldali sajtótanácsadója egy videóban fejtegette, hogy miért is kerül 40 millióba a Kürt utcai zebra, amelyet az utca északi végénél telepítenek. Magyarázata szerint a biztonságos átkeléshez, „megfelelő szélességű” – ez esetben 110 négyzetméternyi – járdát kell építeni, ki kell váltani a járda alatti közművezetékeket is, és a csapadékvíz-elvezetést is meg kell oldani. Süllyesztett szegély is kell, valamint a gyengénlátók számára néhány méternyi speciális követ is el kell helyezni. Ezek mellett egy lámpát is elhelyeznek, illetve hat közúti táblát is kihelyeznek. Továbbá 15 méternyi üvegkerítést építenek az amúgy most is átlátható fémkerítés helyett, illetve nagyjából 8 méteren felfestenek egy zebrát.

Nem szakadtak meg a munkában a 40 milliós zebra építése közben - Fotó: Kovács Liliána

Zebra: félig kész

A napokban neki is láttak nagy elánnal a kivitelezők a munkának, a környéken élők pedig arra készülhettek, hogy ilyen bekerülési költségek mellett folyamatosan, legalább hetekig dolgozni fognak a területen a munkások. Ehhez képest azonban pár napig munkálkodtak a területen.

Láthatóan annyi történt, hogy egy szakaszon az amúgy sem rossz állapotban lévő járdát újraaszfaltozták, alatta lévő alapot kicserélték.

Ezek mellett járdaszegélyt építettek a zebra mellett.

Az amúgy a korábban meglévő süllyesztett szegély helyett valamivel magasabb süllyesztett szegély sikerült építeni, aminek köszönhetően a babakocsisok mindenképpen döccenni fognak az átkeléskor, a víz elvezetésen pedig nem is igazán kellett sokat dolgozni, hiszen a terület eddig is lejtett.

A járda sem lett szélesebb, elhelyeztek persze a gyengénlátók számára néhány jelzőkövet, és talán némi közművet kiválthattak.

Gyakorlatilag nagyjából munka felével végezhettek, de ez a munka ránézésre sem ér fel egy pécsi, nagyobb lakás árának felével, 20 millió forinttal. S bár hátravan még a pár százezres zebrafestés, egy szimpla közterületi lámpa, valamint az üvegkerítés, de marad a kérdés: mégis mi kerülhet még itt további 20 millió forintba?

Szerintük ez oké Mindenesetre a fentiek ellenére az előző baloldali városvezetés arról számolt be, hogy a rendőrség sem talált semmilyen bűncselekményre utaló körülményt a zebrák építésében, ahogyan rendőröknél valamiért a 800 millió forintos hűtlen kezelés gyanújával indult nyomozás sem vezetett eredményre, pedig a lepusztult, szemetes, mocskos, törmelékes volt Mandulás kempinget cserélték el a belvárosi, kiváló helyen található Bőrklinikára.

A közbeszerzési értesítő szerint 28 pécsi gyalogátkelő és három, az útburkolatból kiemelkedő gyalogos átvezetés létrehozására 1,05 milliárdot költ el a pécsi önkormányzat. A munkákra vonatkozó közbeszerzést a Strabag Zrt. nyerte el.

Nem is oda kellett volna

Még a helyiek szerint sem ez volt a legveszélyesebb kereszteződés a környéken, hiszen a Kürt utca és a Szigeti út kereszteződésében sokkal több gyalogos közlekedik, de az Ifjúság útján is több olyan átkelő van, amelyre ráfért volna a modernizálás.