Veszély 1 órája

Halálos áldozatot is követeltek már a pécsi zebrák

A járókelők és az autósok körültekintése - s annak hiánya - egyaránt felelős a veszélyes közúti helyzetek keletkezéséért. Pécsen több olyan zebra is található, ahol már többször is történtek balesetek. Most ellátogattunk néhányhoz.

A pécsi Maléter Pál úton egy hete elgázoltak egy fiút, aki a tilos jelzés ellenére átfutott az úton. A baleset után (és okán) cikkünkben most különösen olyan zebra területére fókuszáltunk, ahol nincs jelzőlámpa, így az átkelés itt - ha lehet - még nagyobb körültekintést igényel. A Lánc utcai zebra vonatkozásában korábban halálos baleset is történt

Fotó: Löffler Péter A hírhedt Lánc utcai zebra A Lánc utcai kereszteződésben egymás után két zebra is van, ami 5 sávon keresztül halad. Az útszakasz különösen veszélyesnek számít. A sok sáv miatt egy megálló, kanyarodó autó könnyen kitakarhatja a gyanútlan átkelőket. Holott a KRESZ érthetően fogalmaz: „A kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt megálló vagy forgalmi okból álló jármű mellett meg kell állni és csak akkor szabad továbbmenni, ha ezzel nem sértik meg a gyalogosok elsőbbségi jogát.” Az elmúlt években több kisebb-nagyobb baleset is volt ezen a területen. Még 2019-ben egy februári estén az egyik itteni zebrán elütöttek egy 67 éves nőt, a sofőr fékezés nélkül 42-45 km/h sebességgel sodorta el a kijelölt gyalogátkelőhelyen közlekedő nőt, aki elhunyt. Ekkor a környéken élők is panaszkodtak a közvilágítás minőségére. Hány perc telik el az első veszélyes szituációig? A területre mi egy átlagos hétköznap, kora délután érkeztünk meg. Egy-két perc után egy babakocsit toló pár szeretett volna átkelni az úton, de várniuk kellett egy kicsit, az első néhány autó ugyanis nem állt meg, hogy átengedje őket. Amikor már a zebrán voltak, a másik oldalon, a külső sávban még simán átment két autó. De olyan is volt, hogy a gyalogosnak a zebrára lépve pár lépés után meg kellett állnia, hogy elkerüljön egy veszélyes helyzetet. Mert míg az egyik oldalon megállt neki az autó, a másik oldalon észre sem vették, továbbhajtottak. A Nagy Imre út - Csontváry utca kereszteződésénél lévő gyalogátkelőhely is nagyon forgalmas

Fotó: Löffler Péter Ezután továbbmentünk Kertvárosba, ahol a forgalmas, Nagy Imre út - Csontváry utca kereszteződésénél álltunk meg. Ameddig ott voltunk a buszra igyekezve, több esetben a gyalogosok sem néztek körül rendesen, mielőtt leléptek volna az úttestre. Így olyan is volt, hogy az autósnak nagyobbat kellett fékeznie, hogy elkerülje a balesetet.

